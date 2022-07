Rifiuti, continua la distribuzione dei mastelli: 3000 kit già consegnati

1' DI LETTURA CATANIA – Sono già oltre tremila i kit completi dei mastelli porta rifiuti distribuiti dal Consorzio Gema per agevolare la differenziazione e la raccolta porta a porta delle frazioni del rifiuto, nelle zone del Lotto Centro dove sono stati rimossi i cassonetti. La consegna dei mastelli avviene ogni giorno, dalle ore 8.30 alle 13.30, in Largo Bordighera e nel centro comunale di raccolta (isola ecologica) di via Gianni, nei pressi del campo scuola di Picanello. Per ritirare i mastelli è necessario esibire la carta d’identità e il codice fiscale. Per chiarimenti, informazioni e segnalazioni relative alla modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti nel lotto Centro, si può contattare il Consorzio Gema al numero telefonico 3280065690.

