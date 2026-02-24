Russo (FdI): “Appuntamenti per spiegare le ragioni del sì”

"Un percorso di incontri pubblici, momenti di confronto e presenza costante nelle comunità"

PALERMO – “Fratelli d’Italia ha avviato una campagna di sensibilizzazione sul territorio, a livello provinciale, per spiegare ai cittadini le ragioni del sì e i contenuti concreti della riforma. Un percorso fatto di incontri pubblici, momenti di confronto e presenza costante nelle comunità, per ascoltare dubbi e chiarire ogni aspetto del provvedimento”, a dichiararlo il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Raoul Russo, che invita i cittadini a partecipare ad una prima serie di eventi che si terranno nel territorio.

“Convinti che questa – aggiunge Russo – sia una riforma importante a favore della libertà e della giustizia, riteniamo fondamentale che i cittadini siano informati in modo chiaro e trasparente, lontano da slogan e strumentalizzazioni. Solo attraverso una partecipazione consapevole è possibile rafforzare la democrazia e costruire un sistema più equo, efficiente e vicino alle esigenze reali del Paese”.

I primi appuntamenti saranno:

* 28/02 ore 10/12 Termini Imerese;

* 28/02 ore 17/19 San Cipirello;

* 28/02 ore 17/19 Ventimiglia di Sicilia;

* 01/03 ore 17/19 Bagheria;

* 01/03 ore 10/12 Monreale;

* 01/03 ore 10/12 Collesano.