Rigenerazione del commercio, la proposta di legge popolare di Confesercenti

Venerdì 10 luglio, la presentazione sarà nella sede della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia

CATANIA – Confesercenti dell’Area metropolitana di Catania incontrerà venerdì 10 luglio, alle ore 10, nella Sala del Consiglio della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, i sindaci della provincia etnea per presentare la proposta di legge di iniziativa popolare sulla rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità, promossa da Confesercenti nazionale.

L’iniziativa punta ad aprire un confronto con gli amministratori locali su un tema che coinvolge non solo l’economia dei territori, ma anche la tenuta del tessuto sociale delle comunità.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Letizia Carrara. Interverranno il presidente di Confesercenti Area metropolitana di Catania, Claudio Miceli, il direttore Francesco Costantino e il gruppo dirigente dell’associazione.

La proposta di legge mira a sostenere in modo strutturale il commercio e i servizi di prossimità, con l’obiettivo di contrastare la desertificazione commerciale e garantire la continuità dei servizi essenziali nei quartieri e nei centri urbani.

Il testo si fonda su quattro direttrici principali: l’istituzione di un Piano nazionale contro la desertificazione commerciale per valorizzare e diffondere le buone pratiche territoriali; l’introduzione di misure fiscali a sostegno delle attività esistenti e delle nuove aperture; l’adozione di regole più equilibrate nei confronti dei grandi operatori del commercio online, anche attraverso strumenti di compensazione fiscale; la creazione di un Fondo dedicato e di un Osservatorio nazionale presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con funzioni di monitoraggio e supporto alle politiche di settore.