Rimprovera automobilista in divieto: la consigliera Argiroffi insultata

Ha trovato rifugio nell'androne di casa

PALERMO – Aggredita verbalmente a Palermo, la consigliera comunale del gruppo Oso Giulia Argiroffi. Un automobilista si è scagliato contro di lei e l’ha inseguita fin nell’androne dell’abitazione. La consigliera ha trovato rifugio nell’ascensore del palazzo.

Il diverbio è iniziato in via Valverde, la strada che collega la via Roma con la via Squarcialupo, dove ha sede il Conservatorio di musica. Lì vi è un senso unico di marcia che viene percorso da molti automobilisti indisciplinati in controsenso.

“Si tratta di una irregolarità molto pericolosa visto che in zona ci sono diverse scuole e i vicoli sono frequentati da molti studenti – spiega la consigliera Argiroffi – tutto è iniziato quando ho ripreso con la telecamera del telefonino un automobilista in contromano. La sua reazione è stata quella di scendere dall’auto e insultarmi. Per fortuna sono fuggita e mi sono messa in salvo”.

“Ho più volto chiesto, ma finora invano, un controllo da parte dei vigili urbani, l’installazione di telecamere e anche il cambiamento del senso di marcia” dice la consigliera che, in tutti i cinque casi (con protagonisti differenti), ha presentato denunzia e consentito agli agenti della Digos le identificazioni degli autori di infrazioni stradali e reati.

Nei mesi scorsi la consigliera aveva subito un’altra aggressione, in quel caso erano state due donne che, a bordo della loro auto, hanno percorso contro senso un tratto di strada per non farsi riprendere dalle telecamere della Ztl.