Rinviata l’udienza del Riesame su arresto delle sorelle di Messina Denaro

I Pm hanno presentato ricorso contro la decisione del gip

PALERMO – È stata rinviata di 4 mesi l’udienza davanti al tribunale del Riesame di Palermo che dovrà decidere se accogliere il ricorso della Procura contro il no del gip all’arresto di Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del capomafia di Castelvetrano Matteo Messina Denaro, indagate per procurata inosservanza della pena per aver aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura quando era ricercato.

La Procura aveva contestato loro l’associazione mafiosa e aveva chiesto per entrambe la custodia cautelare in carcere, ma il giudice ha modificato l’accusa e, pur ritenendo l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non ha disposto i provvedimenti per mancanza delle esigenze cautelari visto che il boss è deceduto.

Contro la decisione i pm hanno proposto appello al tribunale del Riesame. L’udienza era fissata inizialmente al 16 giugno, poi la decisione di celebrare l’udienza in autunno, un rinvio insolitamente lungo visto che si tratta di misure cautelari.