Dopo lo stop per le vacanze estive riprendono i cantieri sulla A19

PALERMO – Riprendono i lavori sull’autostrada A-19 Palermo-Catania. Finite le vacanze estive i cantieri tornano attivi. “Da lunedì 29 settembre – si legge in una nota dell’Anas – ricominceranno alcuni lavori lungo l’autostrada “Palermo-Catania”. Su indicazione del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, che è commissario straordinario per il piano di manutenzione della A19, tutti i lavori si svolgeranno su tre turni, con squadre all’opera anche nelle ore notturne, per garantire una maggiore celerità degli interventi”.

“A fine mese riaprirà il cantiere di Bagheria, sulla carreggiata in direzione Palermo, dove continuerà la sostituzione dei guardrail che eleveranno i livelli di sicurezza e di servizio della Palermo-Catania”.

“Nel tratto interessato dai lavori per un’estensione di 800 metri la circolazione resta garantita sulla corsia di sorpasso”. Questo provvedimento avrà una durata di due mesi e sarà necessario per effettuare la rimozione dei sottoservizi, la realizzazione di micropali a sostegno del cordolo in calcestruzzo e il rinforzo delle scarpate ed il montaggio delle barriere di sicurezza.

“L’obiettivo di Anas – conclude la nota – è quello di completare in anticipo queste lavorazioni per restituire all’utenza un’autostrada sempre più moderna e sicura. Questi cantieri, così come tanti altri in Italia, erano stati rimossi da Anas durante il periodo dell’esodo estivo per azzerare i rischi di congestionamento dell’autostrada dovuti al grande flusso di veicoli che negli ultimi mesi si è spostato dalle grandi città verso le località di villeggiatura facendo registrare dei numeri importanti lungo tutta l’Isola”.

“Negli ultimi cinque anni Anas in Sicilia ha investito una quota considerevole in termini di risorse e mezzi per restituire alla collettività: strade, viadotti, ponti e gallerie tecnologicamente avanzati e dagli elevati standard di sicurezza”.