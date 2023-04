Riqualificazione del personale regionale, flash mob all’Aran

"Occupazione simbolica"

1' DI LETTURA

PALERMO – “Oggi pomeriggio, nonostante il governo regionale, come dichiarato nei giorni scorsi dall’assessore alla Funzione pubblica Andrea Messina, stia provvedendo a nominare la nuova Aran Sicilia per potere procedere al rinnovo contrattuale e alla riclassificazione del personale, il commissario straordinario pro-tempore dell’Aran ha convocato le organizzazioni sindacali sulla base di direttive emanate dal precedente governo Musumeci che non consentirebbero il necessario processo di riforma della Regione siciliana e del suo personale senza neanche garantire aumenti in linea con quelli del corrispondente contratto di lavoro degli statali”. Lo scrive in una nota il Cobas/Codir.

Per “manifestare ancora una volta la propria contrarietà a una situazione che sarebbe insostenibile sopportare ancora”, il gruppo dirigente del sindacato ha inscenato un flash mob con occupazione simbolica dell’Aran.

“Si faccia presto e si proceda nel più breve tempo possibile alla designazione dei componenti dell’Aran – rivendica il Cobas/Codir – per garantire aumenti economici dignitosi al personale, una improcrastinabile riclassificazione del personale nel nuovo sistema classificatorio e il successivo e conseguente sblocco delle assunzioni”.