Risarcimenti in ritardo a Niscemi: sopralluogo dei tecnici Irfis

"Su 59 domande presentate solo 18 sono state liquidate"

NISCEMI – Gli operatori di Irfis, la società finanziaria della Regione siciliana, sono a Niscemi (Caltanissetta) per approfondire le ragioni dei ritardi nel pagamento dei ristori spettanti ai titolari di attività commerciali e professionali, che hanno subito gravi conseguenze dalla frana di gennaio.

Domande ancora in fase di istruttoria

Sono partite le attività per sbloccare le pratiche. Da giorni, sia i commercianti sia i professionisti segnalano di aver inoltrato le richieste senza però aver ottenuto risposte Su 59 domande presentate, 18 sono state liquidate. Sono 39 quelle che restano ancora in fase di istruttoria. “Erano stati annunciati tempi brevi ma ancora non abbiamo ricevuto nulla”, dicono alcuni titolari di attività.

Il sindaco: “Lavoriamo per risolvere i problemi”

“I tecnici Irfis stanno lavorando a eliminare i disguidi – dice il sindaco Massimiliano Conti – nelle prossime ore renderemo conto dei risultati, ma come nostro costume stiamo sul pezzo e lavoriamo quotidianamente, minuto dopo minuto, per risolvere i problemi dei cittadini. Stiamo lavorando su queste domande ancora in istruttoria per capire cosa ha rallentato, ma oggi ripartiranno perché è fondamentale dare risposte puntuali a chi ha perso il lavoro e attende il ristoro e la ripartenza”.