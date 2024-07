Riscaldamento globale, Venezia (Pd): “La Sicilia farà la propria parte”

Presentato un disegno di legge all’Ars

PALERMO – “Il fenomeno dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale sta provocando ormai da anni una vera emergenza ambientale: servono interventi di ampia scala ma anche a livello locale, e la Sicilia deve fare la propria parte”.

A dirlo è Fabio Venezia, parlamentare regionale del Pd e primo firmatario del disegno di legge “norme per l’adattamento ai cambiamenti climatici e il contrasto all’emergenza ambientale in Sicilia”, presentato all’Ars.

“Per questo motivo – ha aggiunto – ho presentato un disegno di legge che intende gettare le basi per affrontare la problematica a livello regionale e mettere in campo azioni per il contrasto all’emergenza ambientale e per una pianificazione di lunga durata”.

“Il ddl – dice Venezia – prevede interventi che, anche agganciandosi alle azioni già avviate a livello regionale, nazionale e comunitario, possano contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici nel territorio regionale ad iniziare dai fenomeni di dissesto, alluvioni, erosione delle coste, carenza idrica, siccità, ondate di caldo ed altri ancora”.

Il testo prevede all’articolo 1 la dichiarazione dello “stato di emergenza climatica ed ambientale”, provvedimento necessario a potere adottare misure urgenti e strategie pianificate. Altre importanti misure sono l’adozione del “Piano regionale per l’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici”, l’intervento della Regione a sostegno di progetti di ricerca e di collaborazioni in questo ambito, il coinvolgimento di attori sociali del territorio nel processo di formazione degli strumenti di pianificazione nei diversi ambiti coinvolti.

Nonché l’istituzione di un “Osservatorio regionale sui cambiamenti climatici” composto da esperti nei vari ambiti di competenza, e infine misure di contrasto al negazionismo ambientale come azione fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici.

“L’obiettivo – continua Venezia – è ridurre e mitigare i danni conseguenti ai cambiamenti climatici sviluppando politiche e misure volte all’adattamento delle nostre comunità ad un ambiente che subirà profondi mutamenti negli anni a venire.”

“Per fare ciò – aggiunge – è necessario adottare, d’intesa con le istituzioni locali, nazionali ed europee, misure volte all’adattamento alle nuove condizioni ambientali e politiche che puntino alla progressiva riduzione delle emissioni climalteranti per il raggiungimento della neutralità climatica nel 2050”.

Il disegno di legge, presentato da Fabio Venezia, è stato firmato anche da tutti gli altri deputati del gruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana.