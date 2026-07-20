 Rischio incendi in Sicilia: allerta rossa per lunedì 20 luglio 2026
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Rischio incendi in Sicilia: allerta rossa per il 20 luglio 2026

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Il bollettino della protezione civile
L'AVVISO
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PALERMO – Rischio incendi in Sicilia: la protezione civile regionale ha diramato l’allerta rossa per lunedì 20 luglio 2026. Massima allerta per rischio incendi e ondate di calore in tutte le nove province dell’Isola. Le temperature si manterranno sui valori al di sopra delle medie con massime molto elevate.

Secondo il bollettino della protezione civile le precipitazioni saranno assenti o non rilevanti, i venti deboli o moderati secondo regime di brezza, le temperature massime avranno valori da elevati a molto elevati. 

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