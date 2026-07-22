Rischio salmonella, richiamati integratori alla moringa: l’allerta del ministero

Coinvolti prodotti venduti soprattutto online. L'invito: non consumarli né regalarli

ROMA – Il ministero della Salute ha diffuso un maxi richiamo di integratori alimentari contenenti polvere di foglie di moringa a seguito di un focolaio di salmonellosi che ha interessato diversi Stati degli Stati Uniti.

Rischio salmonella

La segnalazione, precisa il ministero, è arrivata attraverso la rete internazionale Infosan (International Food Safety Authorities Network), gestita congiuntamente dall’Organizzazione mondiale della sanità e dalla Fao.

I prodotti interessati sono stati commercializzati principalmente online, attraverso i siti delle aziende TNVitamins, Doctor’s Pride, Live it Up e Why Not Natural, oltre che su piattaforme di e-commerce come Amazon, eBay e Walmart. Il ministero raccomanda ai consumatori che dovessero avere questi prodotti in casa di non consumarli e di non cederli ad altre persone.

I prodotti

Nel dettaglio, Total Nutrition Inc. ha richiamato le capsule di Moringa 100% biologica da 1.200 mg a marchio TNVitamins (lotto 2800, scadenza febbraio 2028), la Moringa in polvere 100% TNVitamins (lotto 2782, scadenza maggio 2028), le capsule Moringa Ultra Potent Complete Green Superfood da 10.000 mg a marchio TNVitamins (lotti 2507199, 2512-304, 2793, 2748, 2725 e 2503104, con scadenze comprese tra aprile 2027 e febbraio 2028) e le capsule Moringa Complete Green Superfood Ultra Potent da 10.000 mg a marchio Doctor’s Pride (lotti 2507199, 2748 e 2725).

Leggi anche San Lorenzo, Resuttana, Porta Nuova: “Boss megalomane, feroce e trasversale” ButanGas acquisisce il ramo Gpl di Calorgas e rafforza la presenza in Sicilia Stretto di Messina, il Consiglio di Stato annulla la multa a Caronte & Tourist

Why Not Natural ha invece richiamato le capsule di Moringa biologica pura Green Superfood, lotto A25G051 con scadenza luglio 2028. La società Live it Up ha disposto il richiamo di tutti gli integratori in polvere Super Greens, nei gusti originale e frutti di bosco, con lotti che iniziano con la lettera “A”, oltre a tutte le confezioni monodose con scadenza compresa tra agosto 2026 e gennaio 2028.

La moringa è un integratore alimentare utilizzato come “superfood” per le sue proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e ricostituenti.