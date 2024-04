Rissa a colpi di ascia e mannaia, serata di paura a Mirabella Imbaccari

Un uomo di 29 anni è agli arresti domiciliari

MIRABELLA IMBACCARI – Una rissa tra un uomo con un’ascia e uno con una mannaia. È successo a Mirabella Imbaccari, in provincia di Catania, in piazza Vespri, intorno alle 21. I due protagonisti sono un uomo di 29 e uno di 42 anni, entrambi mirabellesi, venuti alle mani per futili motivi.

I carabinieri sono stati allertati dalla segnalazione di una cittadina. I militari sono arrivati sul posto e hanno identificato l’uomo con l’ascia. L’altro, armato invece della mannaia, era andato all’ospedale di Caltagirone con una frattura all’omero e varie ferite da taglio sul corpo. La prognosi dei medici è stata di 30 giorni.

Le armi sono state ritrovate e sequestrate. Il 29enne è stato arrestato e posto ai domiciliari.