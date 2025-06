Rissa ad Acireale: spedizione punitiva contro 2 egiziani: 4 denunciati

Dietro l'episodio ci sarebbero futili motivi sentimentali

ACIREALE (CATANIA) – Sono quattro i ventenni denunciati per la presunta spedizione punitiva contro due giovani egiziani. La polizia di Stato è intervenuta ad Acireale, in piazza Duomo, per mettere fine a una rissa, che ha visto due giovani di origini egiziane, di 20 e 19 anni, avere la peggio contro una ventina di ragazzi del luogo.

La rissa ad Acireale

La rissa sarebbe esplosa per futili motivi, una sorta di vendetta legata alla frequentazione avviata da uno dei due con una ragazza di Acireale per la quale, a sua volta, aveva mostrato un certo interesse uno degli aggressori.

A seguito delle segnalazioni giunte al 112, i poliziotti delle volanti sono giunti in corso Umberto e hanno messo in sicurezza i due ragazzi aggrediti, entrambi di nazionalità egiziana e regolari sul territorio nazionale.

Necessarie le cure mediche per i due aggrediti. In ospedale, a uno dei due sono stati riscontrati un trauma cranico, ferite all’emitorace e all’addome guaribili in 15 giorni.

Il retroscena

L’episodio farebbe seguito a un altro alterco avvenuto, qualche giorno prima, tra un ragazzo del gruppo e uno dei due giovani aggrediti, ‘colpevole’ di avere iniziato una frequentazione con una ragazza. In quell’occasione, sarebbero volate parole forti e la promessa che non sarebbe finita così, preannunciando una sorta di regolamento di conti.

Raggiunti e denunciati, quindi, 4 giovani di Acireale: due 20enni, un 19enne e un 21enne, Che dovranno rispondere dei presunti reati di lesioni aggravate in concorso e porto illegale di oggetti atti a offendere.

Sono al vaglio degli investigatori le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, nonché di video registrati da alcuni presenti con i propri smartphone.