Rissa e tre feriti a Marsala: bilancio di un Ferragosto violento

La paura tra i presenti

Una rissa, dopo una discussione, le botte e le coltellate. Bilancio: tre feriti. Trapelano i particolari di una maxi rissa avvenuta la notte di Ferragosto a Marsala, sulla spiaggia di Sbocco, nel litorale Sud.

Comprensibili le scene di panico e il fuggi fuggi tra i bagnanti che hanno assistito all’improvviso scoppio della violenza, nel cuore di una vacanza tranquilla.

La lite sarebbe scoppiata tra un gruppo di marsalesi e un altro di stranieri. Sul posto sono arrivati poliziotti, e carabinieri e le ambulanze.