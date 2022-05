Rissa in campo a Scordia, altri quattro Daspo per minorenni

I violenti tafferugli si sono verificati lo scorso 6 maggio.

1' DI LETTURA

CATANIA – Il questore di Catania, sulla base di ulteriore attività svolta dalla divisione Anticrimine, ha emesso altri quattro Daspo per i violenti tafferugli verificatasi tra i giocatori di calcio Gymnica Scordia–Libertas Catania Nuova, valevole per il campionato Allievi della Figc del 6 maggio scorso. I video della rissa in campo avevano fatto il giro dei siti di informazione locale.

I provvedimenti, dopo i 10 presi nei confronti dei giocatori della Libertas Catania, riguardano calciatori della Gymnica Scordia: un 16enne, un 15enne e due 17enni. I quattro per due anni non potranno più accedere all’interno di un campo di calcio per assistere ad una qualsiasi partita in Italia all’estero, e non potranno più giocare e partecipare agli allenamenti ed ai ritiri della loro squadra.