Mazze e coltelli nella notte, paura in provincia di Agrigento: grave un 21enne

Ricoverato all'ospedale di Canicattì

NARO (AGRIGENTO) – Un gruppo di una ventina di romeni, di due diversi nuclei familiari, hanno si è affrontato in una maxi rissa, che ha coinvolto anche cinque donne, un paio di bambini e più adolescenti, in piazza Padre Favara a Naro (Agrigento).

Coltelli e mazze

Sono saltati fuori anche dei coltelli e mazze. Più persone, con ferite da arma da taglio, sono finite al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Un ventunenne, in gravi condizioni, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e adesso è ricoverato – in prognosi riservata sulla vita – nel reparto di rianimazione.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri hanno già identificato tutti i coinvolti che verranno denunciati per rissa aggravata e, a seconda della posizione, per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. La rissa di Naro non è l’unica avvenuta in Sicilia nella notte: un altro episodio analogo si è verificato a Vittoria, Nel Ragusano.

