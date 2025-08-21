La lite sarebbe nata da una manovra pericolosa in auto

Filippo Verterame, 22 anni, è morto nell’ospedale di Catanzaro dopo essere stato colpito con una coltellata alla gola durante una rissa avvenuta martedì nella spiaggia di Le Cannella, a Isola di Capo Rizzuto, nel Crotonese. La famiglia, dopo la dichiarazione di morte cerebrale, ha scelto di donare i suoi organi.

Gli arresti e le indagini

Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri con l’accusa di rissa aggravata. Secondo la ricostruzione degli investigatori, all’origine dello scontro ci sarebbe stata una manovra pericolosa di un’auto che avrebbe scatenato la lite tra due famiglie della zona. La discussione sarebbe rapidamente degenerata fino alla tragedia.

La notizia della morte del giovane è stata resa pubblica dalla sindaca di Isola di Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga, che ha espresso dolore e vicinanza alla famiglia: “Tanto è il dolore, lo sgomento, l’amarezza mia e di tutta la comunità per una morte assurda che ha portato via troppo presto un giovane della nostra terra. Ma da questo dolore è nato un gesto di immenso amore perché i genitori hanno scelto di donare gli organi di Filippo affinché altre vite possano continuare”.

LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DALL’ESTERO SU LIVESICILIA