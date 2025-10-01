Rissa su aereo Ryanair, atterraggio di emergenza e arresti a bordo

Il volo diretto ad Alicante è stato deviato a Tolosa

Un video drammatico diventato virale sul web mostra il momento in cui alcuni passeggeri britannici, diretti in Spagna per un addio al celibato, vengono arrestati a bordo di un volo Ryanair dopo che il loro comportamento turbolento ha costretto l’aereo a deviare in Francia.

Le immagini, diffuse sui social, documentano il caos scoppiato venerdì scorso sul volo Londra-Alicante, costretto a un atterraggio d’emergenza a Tolosa. Una volta a terra, gli agenti sono saliti a bordo e si sono scontrati violentemente con alcuni membri del gruppo.

Rissa su aereo Ryanair, il video su TikTok

Una testimone, che si trovava su quell’aereo e ha immortalato la scena pubblicando il video su TikTok, ha raccontato al “Daily Mail” che il gruppo – seduto proprio di fronte a lei – si sarebbe mostrato “chiassoso e indisciplinato” prima del decollo.

I passeggeri intemperanti si sarebbero mossi continuamente per scambiarsi i posti, ignorando le regole di sicurezza. Una di queste persone avrebbe anche cercato di avvicinarsi a un’amica della donna, tentando di abbracciarla e baciarla, ma l’equipaggio sarebbe intervenuto riportandola al posto assegnato.

“Hanno bevuto alcolici prima del decollo”

Secondo la testimone, subito dopo il decollo i passeggeri indisciplinati avrebbero iniziato a bere alcolici comprati al duty free, intrattenendosi in conversazioni volgari e inappropriate, udibili anche dai bambini seduti nelle vicinanze. La situazione sarebbe poi degenerata rapidamente.

Due uomini del gruppo sarebbero arrivati a spingersi e a darsi testate, finendo con una camicia strappata, mentre altri passeggeri avrebbero cercato di separarli. Secondo quanto riferito dalla testimone, una donna sarebbe stata persino colpita alla testa da un uomo che teneva le gambe distese sul suo posto.

La tensione esplode dopo l’arrivo degli agenti

Nonostante i tentativi dell’equipaggio e di altri passeggeri di calmarli – con genitori che chiedevano di moderare il linguaggio davanti ai bambini – i disordini non si sarebbero fermati. A quel punto, il pilota ha annunciato l’atterraggio non programmato a Tolosa.

All’arrivo, la polizia francese è salita a bordo e ha cercato di far scendere i responsabili. La testimone ha raccontato che, quando è apparso chiaro che la maggior parte del gruppo – escluso lo sposo – sarebbe stata prelevata dalla polizia, la tensione è ulteriormente esplosa.

Rissa aereo Ryanair, la cronaca dei momenti concitati

Nel video si vede un agente trascinare un uomo fuori dal sedile con le mani dietro la schiena, seguito da altri compagni. Un terzo ha opposto resistenza, rifiutando l’arresto e urlando contro i poliziotti. La colluttazione è proseguita tra i sedili, con l’uomo che cercava di liberarsi, inveendo contro gli agenti: “State facendo un errore se venite a prendermi”.

Durante l’arresto, il figlio dell’uomo è intervenuto per difenderlo gridando: “Non ha iniziato lui, l’avete iniziata voi!”. Mentre il genitore veniva ammanettato, il ragazzo ha urlato disperato: “È mio padre!”. I poliziotti lo hanno tirato fuori dal sedile portando via anche lui. Trascinato lungo il corridoio, il ragazzo ha ordinato alla passeggera di smettere di filmare.

Altri uomini del gruppo sono stati immobilizzati e scortati fuori dall’aereo, accolti dagli applausi degli altri viaggiatori. La testimone ha lodato l’equipaggio: “Sono stati assolutamente straordinari: calmi, professionali, hanno fatto di tutto per gestire la situazione e rassicurare i viaggiatori. Meritano di essere riconosciuti per come hanno affrontato un momento così difficile”.

La compagnia: “Tolleranza zero”

“Il volo da Londra Luton ad Alicante del 26 settembre è stato deviato a Tolosa dopo che un piccolo gruppo di passeggeri è diventato molesto a bordo – ha dichiarato un portavoce della compagnia irlandese – L’equipaggio ha richiesto assistenza alla polizia che è intervenuta e ha fatto scendere questi passeggeri”.

“Ryanair ha una politica di tolleranza zero verso i comportamenti scorretti – ha ricordato – e continuerà ad agire con fermezza contro i passeggeri indisciplinati, per garantire un viaggio rispettoso e sicuro. La questione è ora nelle mani della polizia locale”.

