I carabinieri stanno indagando sulla vicenda

TERRASINI – Rissa al porto di Terrasini, nel Palermitano, tra un vigilante (in servizio per una società di noleggio barche) e cinque uomini, per motivi ancora non chiari ai carabinieri di Carini che indagano sulla vicenda e hanno individuato quattro persone.

La rissa è accaduta nella notte tra giovedì e venerdì scorso. Due feriti sono stati accompagnati in ospedale per farsi refertare.