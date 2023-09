Ristori Covid, i dem: “Regione ‘morosa’ con lavoratori ed editori”

L'attacco di Saverino e Chinnici: "Che fine hanno fatto i fondi?"

“Una Regione ‘morosa’: dopo quasi due anni e mezzo lavoratori stagionali e lavoratori dello spettacolo danneggiati dalla crisi pandemica attendono ancora l’erogazione del contributo una tantum stanziato per far fronte agli enormi danni causati al comparto. Così come sono in attesa di ristori ottanta fra piccole e grandi case editrici siciliane che hanno recentemente lanciato un appello perché sono a rischio fallimento”. Così le deputate regionali del Pd, Ersilia Saverino e Valentina Chinnici.

“Ma mentre per gli editori è stata stilata una graduatoria – continuano – dei lavoratori dello spettacolo si sono perse le tracce: ancora non è stato neanche pubblicato un avviso. Lavoratori dimenticati da questo governo e da questa maggioranza a cui chiediamo un atto di trasparenza: che fine hanno fatto i fondi? Sono stati utilizzati per altro?” concludono.