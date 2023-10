Ritardi aerei Volotea, indennizzi a quattro passeggeri palermitani

Riceveranno 250 euro ciascuno grazie alla tutela di Adiconsum

PALERMO – Il volo della compagnia Volotea, a causa di un problema tecnico (l’impianto di aria condizionata non funzionante) li aveva portati a destinazione, Olbia da Palermo a mezzanotte del 14 luglio anziché alle 20,45 del giorno prima, come previsto.

Adesso per quattro viaggiatori palermitani è giunto un indennizzo di 250 euro ciascuno, grazie al lavoro svolto dai legali di Adiconsum Palermo Trapani. La vicenda risale alla scorsa estate. Il ritardo prolungato all’arrivo di oltre 3 ore rispetto a quello previsto aveva provocato un notevole disagio ai passeggeri che, al loro ritorno a Palermo, si erano rivolti proprio all’associazione. La questione è stata trattata dai legali in via extragiudiziale, senza alcun intervento da parte del giudice di pace, accelerando di molto l’iter procedurale.