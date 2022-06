Era sparito da giovedì. Il medico legale dovrà risalire alla data e alla causa del decesso

PARTINICO (PA) – È stato ritrovato il cadavere di Vito Stabile, di 82 anni, scomparso lo scorso giovedì da casa.

Il corpo è stato ritrovato dai vigili del fuoco in una scarpata in contrada Tammi, non molto distante dalla sua abitazione che si trova in via Madonna del Ponte.

Sarà compito del medico legale risalire alle cause e alla data del decesso di Vito Stabile.