Sul posto la Penitenziaria con i carabinieri e la polizia

CALTANISSETTA – Rivolta, dal primo pomeriggio di oggi al carcere Malaspina di Caltanissetta. Circa trenta detenuti si sono barricati nel reparto della struttura penitenziaria dove risiedono.

I motivi della protesta

Sembrerebbe che stiano protestando per le condizioni all’interno del carcere. A dare manforte agli agenti di polizia penitenziaria sono intervenute pattuglie della polizia e dei carabinieri. La protesta è ancora in corso. Sul posto è presente anche il magistrato di sorveglianza. Al momento non si registrerebbero feriti.

