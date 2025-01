Schillaci (M5s): “La sanità palermitana è arrivata al collasso”

Le parole della vice capogruppo del partito di Conte all'Ars

PALERMO, 13 GEN – “I casi di cronaca di queste ultime settimane rendono evidente che la sanità palermitana è al collasso. Si ripetono episodi di malasanità che non possono essere affrontati con la disfida in atto tra il presidente della Regione Renato Schifani e i vertici organizzativi e sanitari delle aziende ospedaliere”.

Sono le parole di Roberta Schillaci, vice capogruppo del movimento cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana, che interviene mentre le polemiche sulla sanità travolgono aziende sanitarie e mondo politico.

Schillaci (M5s): “Sanità al collasso”

“Occorre prendere atto – continua la deputata regionale – che la lottizzazione e la voracità dei partiti sulla sanità pubblica sono state e sono il colpo di grazia su un sistema che invece dovrebbe rigenerarsi attraverso il merito, la competenza e la dotazione organica adeguata. Apprendiamo inoltre della carenza infermieristica che è un fatto allarmante. Così è a rischio il diritto alla Salute”.

La vice capogruppo del M5s spiega che “per queste ragioni, ed in particolare per gli ultimi fatti di cronaca verificatisi, ho richiesto un’audizione urgente in Commissione Salute dell’Ars dell’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo, del Dirigente generale del dipartimento per la Pianificazione strategica Salvatore Iacolino e dei direttori generali di “Villa Sofia” e “Cervello”, Roberto Colletti e Antonio Di Benedetto”.