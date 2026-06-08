Roberto Alagna e Giuliana Di Stefano in concerto a Siracusa

"Una notte di festa italiana": il ricavato sarà devoluto in beneficenza

SIRACUSA – Il tenore Roberto Alagna e il soprano Giuliana Di Stefano saranno protagonisti di “Una notte di festa italiana”, il concerto in programma il 27 luglio alle 21 al Teatro Massimo di Siracusa.

L’evento, prodotto e organizzato dalla Salemi Production del maestro Davide Salemi, proporrà un repertorio dedicato alla tradizione musicale italiana, con particolare attenzione ai classici della canzone napoletana e siciliana.

Sul palco salirà Roberto Alagna, tenore di fama internazionale nato in Francia da una famiglia originaria di Siracusa, affiancato da Giuliana Di Stefano, giovane soprano legata da vincoli di parentela al grande tenore Giuseppe Di Stefano.

L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Siracusa, avrà anche una finalità benefica. L’incasso sarà infatti devoluto all’Associazione Jacques Fersen ODV per il progetto “La libreria di Jacques”, finalizzato al reperimento delle prime edizioni dei diari dei viaggiatori del Grand Tour in Italia e alla loro fruizione pubblica.

Nel programma figurano brani della tradizione come “C’è la luna mezzo mare”, “Tu vuo’ fa’ l’americano”, “Dicitencelle vuje”, “‘O sole mio”, “Maruzzella”, “Parla più piano” e “Caruso”, oltre a tarantelle e canti popolari siciliani.