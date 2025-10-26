Roberto Lipari è diventato papà, il post in cui ironizza sull’ora legale

Ecco come si è "preparato" alla sua prima esperienza da genitore

Roberto Lipari è diventato papà a 35 anni. Nelle scorse ore, il popolare attore, regista, scrittore, sceneggiatore e comico palermitano ha condiviso tra le Instagram Stories un tenero scatto che lo ritrae, assonnato, con la sua primogenita adagiata sul petto. “Tutti parlano dell’ora legale – ha scritto a corredo della foto – ma a te un t’è n fu*te niente perché sei papà da due settimane e non sai più cos’è il giorno e cos’è la notte”.

Roberto Lipari con la figlia (Foto Instagram)

Roberto Lipari e i dubbi da papà

Lo scorso settembre, Roberto Lipari aveva affrontato con la consueta ironia il tema della sua prossima paternità sul palco dello spettacolo “A nome loro” che lo ha visto tra gli ospiti. “Tra poco diventerò papà ma non so come si fa – aveva esordito – In quanto Millennials, la cosa più vicina a crescere un bambino è avere un Tamagotchi. Per la casa già ho comprato il paraspigoli, il paraspifferi (…) Ho visto tutto quello che potrebbe vedere mia figlia, quindi mi sono visto tutti i Me contro te e ho comprato pure il copri orecchie perché i Me contro Te non si possono sentire”.

“Con quale logica devo crescere mia figlia? Con quella con cui sono cresciuto o con quella che c’è oggi? – si era chiesto il comico ad alta voce – Alla fine sono arrivato alla conclusione che il ruolo di un genitore non è quello di dire a un figlio o a una figlia come deve pensarla. Lo scopo è dargli tutte le possibilità per potere scegliere. Perché alla fine i figli non sono come i Tamagotchi, non hanno solo due tasti. Devo cercare di creargli un senso critico, poi sceglierà lei quale sarà la logica più giusta. Può essere libera di scegliere ogni cosa, tranne vedere i Me contro Te”.

Chi è Roberto Lipari

Roberto Lipari è nato a Palermo il 12 settembre 1990. Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come cabarettista fondando, insieme ad Antonio Pepati, il duo umoristico “Sale e Pepe”. Il suo talento è stato riconosciuto a livello nazionale quando, nel 2016, ha vinto il talent show comico “Eccezionale Veramente” su LA7, preludio alla sua partecipazione a programmi televisivi quali “Colorado”, “Only Fun” e “Zelig”.

Nel 2019 Roberto Lipari è entrato a far parte del cast del tg satirico “Striscia la Notizia” come inviato e dal 2021 è diventato anche uno dei conduttori del programma, consolidando la sua popolarità su scala nazionale.

Oltre alla televisione, ha diversificato la sua carriera con esperienze al cinema (tra cui il film “Tuttapposto” del 2019, che ha scritto e interpretato). Nel 2023 ha esordito come regista con “So tutto di te”, pellicola di cui è stato anche protagonista insieme a Leo Gullotta e a Sergio Friscia. Con quest’ultimo ha condiviso la conduzione di “Striscia la Notizia”.

Roberto Lipari ha trasformato la sua naturale predisposizione all’ironia in un mezzo di comunicazione autentico e brillante, capace di unire divertimento e riflessione. Nei suoi monologhi e spettacoli, non si accontenta di far ridere ma usa l’umorismo come chiave per far emergere pensieri più profondi, invitando il pubblico a osservare con spirito critico la realtà contemporanea e le sue contraddizioni.