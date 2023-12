Roccapalumba, maltrattamenti alla moglie incinta: arrestato

L'operazione dei carabinieri di Lercara Friddi

PALERMO – Ha continuato a maltrattare la compagna in anche in stato di gravidanza ed i carabinieri della compagnia di Lercara Friddi lo hanno arrestato. Le indagini sono scattate dopo la drammatica richiesta di aiuto della donna di Roccapalumba, centro nel Palermitano, alla centrale operativa. L’operatore sentendo le urla della vittima, ha inviato d’urgenza una gazzella del radiomobile e personale sanitario.

I militari hanno fornito quindi il primo intervento, soccorrendo la donna, che è stata trasportata al pronto soccorso di Termini Imerese. Per fortuna il bimbo in grembo sta bene. I militari della stazione hanno ricostruito l’aggressione e soprattutto i soprusi e le minacce subite negli anni dall’uomo, che ha 46 anni. E’ stato attivato il codice rosso contro la violenza di genere, informando subito l’autorità giudiziaria che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari dell’aggressore in luogo diverso dall’abitazione “coniugale”.

