Rocco Hunt sbarca in Sicilia: tappa a Catania e Palermo

Il cantane si esibirà nelle due città per due grandi eventi

1' DI LETTURA

PALERMO – Rocco Hunt torna live in Sicilia sarà con due concerti organizzati da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. Domani, giovedì 17 agosto a Villa Bellini di Catania per il Sotto il Vulcano Fest 2023, in collaborazione con il Comune di Catania. E venerdì 18 agosto ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo per il Green Pop Palermo Fest, in collaborazione con GoMad Concerti e il Comune di Palermo

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.puntoeacapo.uno (circuito Ciaotickets).

Il tour, prodotto da ColorSound, arriverà sui più importanti palchi estivi e Rocco Hunt, accompagnato dalla sua band formata da Valerio Nazo (DJ), Alessio Busanca (tastiere), Gianluca Brugnano (batteria), promette di far cantare e ballare il pubblico con una scaletta che spazierà dai suoi brani di repertorio alle più recenti hit multiplatino.

Non mancheranno soprese, brani inediti e l’ultimo singolo “Non litighiamo più”, stabile nella top 50 di Spotify che, con un susseguirsi di immagini evocative di spaccati di vita vissuta, accompagnate da un sound fresco e travolgente, racconta un amore forte, solido, che a ogni litigio, ripicca o caduta torna in piedi più forte di prima.

Rocco Hunt ha scritto “Non litighiamo più” con la collaborazione di Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che lo ha anche prodotto. Il brano si muove artisticamente tra il presente e le sue origini di poeta urbano che lo hanno fatto conoscere ed apprezzare.