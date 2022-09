Roger Federer annuncia il suo ritiro dal tennis giocato

“La Laver Cup sarà il mio ultimo torneo“

Quindici settembre 2022. Una data che entrerà nella storia perché è il giorno dell’annuncio dell’addio al tennis da parte di Roger Federer. Il tennista svizzero ha annunciato al mondo che la Laver Cup della settimana prossima, alla O2 di Londra, sarà il suo ultimo evento. L’ultima volta in cui vedremo in campo Federer.

Le vittorie conquistate in carriera sono ormai innumerevoli: oltre 20 Slam, più di 100 titoli conquistati in carriera.

Il messaggio è arrivato su Instagram, con una foto in fermo immagine e un audio: “Di tutti i regali che mi ha fatto il tennis, il più grande è l’amore della gente e le persone che ho avuto la fortuna di conoscere lungo tutta la strada – recita il discorso d’addio -. Per questo voglio condividere con voi questa notizia: la Laver Cup sarà il mio ultimo torneo. So che mi mancherà tutto degli ultimi 24 anni, ma negli ultimi 3 anni ho avuto tanti problemi, e infortuni. Il tennis mi ha trattato in modo più generoso di quanto avrei mai immaginato e ora devo riconoscere quando è il momento di terminare la mia carriera agonistica”.