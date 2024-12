Sul posto ancora i Vigili del fuoco, s'indaga sulle cause

PIAZZA ARMERINA – Un capannone ha preso fuoco in contrada Colla a Piazza Armerina. Non è chiara la matrice del rogo, ma ci stanno lavorando i Vigili del fuoco del distaccamento della Città dei Mosaici. I pompieri evidenziano come la centrale operativa abbia mandato due autobotti sul posto.

Non si segnalano, fortunatamente, feriti. L’intervento tempestivo dei nuclei del distaccamento dei Vigili del fuoco ha evitato che il rogo si propagasse ad altri capannoni limitrofi. Allo stato attuale non è possibile quantificare i danni, ma sono ingenti: il capannone è quasi distrutto.

Il video diffuso dal comando provinciale evidenzia proprio le fasi dell’intervento e la vicinanza degli altri capannoni, che ha costretto gli operatori a una corsa contro il tempo e una lotta con le fiamme.

Le notizie della provincia di Enna.