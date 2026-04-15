 Blitz a Roma, tra i 13 arrestati un ex della banda della Magliana
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Roma, 13 arresti per droga: c’è anche un ex della Banda della Magliana

uomini picchiati
Operazione dei carabinieri
IL BLITZ
di
1 min di lettura

ROMA – Tredici arresti dei carabinieri a Roma per traffico di droga, porto abusivo di armi, ricettazione, tentato omicidio e lesioni. Tra loro Raffaele Pernasetti, ritenuto storico esponente della Banda della Magliana, che torna in carcere.

Chi è Raffaele Pernasetti e le accuse nei suoi confronti

Per gli investigatori, grazie alla sua vicinanza con alcuni autorevoli componenti del clan Senese e di una cosca di ‘ndrangheta avrebbe favorito l’attività di approvvigionamento della droga che veniva poi smerciata nelle piazze di spaccio del Trullo, Corviale, Magliana Nuova, Monteverde Nuovo e Garbatella di Roma. E’ anche accusato di aver picchiato e minacciato con una pistola alla testa un meccanico per un debito di droga.

LEGGI QUI TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI