I tre agenti trasportati in codice rosso in ospedale

ROMA – Tre vigili urbani che stavano effettuando dei rilievi sulla Tiburtina, a Roma, sono stati travolti da un’auto. Ricoverati per le ferite riportate, uno dei tre versa in gravi condizioni. I tre agenti, due donne e un uomo, sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Il più grave è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Camillo dove ha subito l’amputazione della gamba sinistra.

Il conducente dell’auto che ha travolto i tre vigili urbani è un carabiniere che era libero dal servizio. Secondo le prime informazioni il militare è risultato positivo all’alcol test.