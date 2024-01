Roma, rapina con ostaggi in banca: fermati due banditi armati

Tante persone sotto shock

ROMA – Paura a Roma, nel quartiere Torraccia. Nella mattinata di giovedì 25 gennaio, intorno alle 8.30, due uomini armati di pistola sono entrati nella banca di credito cooperativo di Roma, in via Donato Menichella, per una rapina.

I due uomini hanno preso in ostaggio sia clienti che dipendenti, generando il caos all’interno della Banca. Dopo alcuni minuti, però, l’allarme è stato attivato e le volanti del commissariato di San Basilio e quelle dell’ufficio prevenzione generale sono riuscite ad intervenire e hanno fermato i rapinatori.

Uno dei due è stato bloccato all’interno, l’altro mentre era in fuga in strada: sono stati portati entrambi in commissariato. In banca non ci sono stati feriti, anche se tanti impiegati e clienti sono ancora sotto shock.