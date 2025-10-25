Scontro fra auto a Roma, muore una ragazza di 20 anni

Potrebbe esserci stata una gara tra auto alla base dell'incidente

ROMA – Incidente mortale nella tarda serata di ieri via Cristoforo Colombo, all’altezza di piazza dei Navigatori. Coinvolte due auto su cui viaggiavano 4 giovani di età compresa tra i 20 e i 22 anni. I giovani sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportati d’urgenza in ospedale dove una ragazza di 20 anni è poi morta a causa delle gravi ferite riportate.

Sono in corso le indagini da parte della polizia locale del X Gruppo Mare per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Potrebbe esserci stata una gara tra auto alla base dell’incidente. Dai primi accertamenti, sembra che una macchina su cui viaggiavano due ragazzi procedesse ad alta velocità – forse in una gara con un altro veicolo – e ha urtato quella su cui si trovava la vittima che procedeva in quel momento sulla stessa carreggiata ed è finita poi contro un albero sullo spartitraffico.

La ragazza si trovava sul sedile del passeggero. Ricoverati in codice rosso gli altri tre giovani coinvolti nello scontro.

Un altro incidente si è verificato nella notte in via Tuscolana dove una macchina è uscita dalla sede stradale ribaltandosi e finendo contro l’ingresso di un b&b. I pompieri hanno estratto le cinque persone all’interno dell’abitacolo che sono state portate in ospedale.