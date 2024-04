La manifestazione dei collettivi degli studenti

ROMA- Scontri in piazza, con in calce la drammatica situazione in Medio Oriente. I collettivi degli studenti si sono dati appuntamento per questa mattina in presidio al Tribunale di Roma per manifestare contro l’arresto di due ragazzi in seguito agli scontri di ieri alla Sapienza. Alle 13 conferenza stampa al Rettorato.

“Devastazioni, aggressioni, scontri, assalti a un Rettorato e a un Commissariato, con un dirigente preso a pugni. Questo non è manifestare, ma delinquere”, è stato in serata il commento della

premier Giorgia Meloni.

“La violenza non è, e mai sarà, espressione di libertà“, ha aggiunto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, commentando gli scontri.