Su internet è partita una gara di solidarietà per sostenere la famiglia

ROMA – Ha perso il controllo della sua Lancia Ypsilon mentre stava percorrendo, ieri mattina, la via Braccianese di Roma. L’auto, finita fuori strada, avrebbe sbattuto contro un albero. È morto così il 23enne Raffaele Di Giorgio, paracadutista della Folgore. Sul sinistro lavorano gli agenti della polizia locale di Roma.

L’incidente è avvenuto nel quadrante nord della Capitale e la dinamica è ancora da chiarire. È il tratto compreso tra i km 12+100 e 12+500. Secondo quanto si apprende, le cause dello sbandamento potrebbero essere legate all’improvvisa comparsa di un cane. Raffaele ha sterzato e l’auto è finita fuori strada. Ma ci sono anche le ipotesi di un colpo di sonno o di un malore.

La gara di solidarietà

I soccorritori lo hanno immediatamente estratto dal veicolo e portato in ambulanza all’ospedale di Bracciano. Qui però i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Immediatamente sui social è partita una gara di solidarietà, con una raccolta di fondi per sostenere la famiglia, che questa mattina ha già raccolto oltre 19 mila euro.

