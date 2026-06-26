 Triplice omicidio a Roma: tra le vittime una bambina
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Roma, triplice omicidio: uccisi padre, madre e figlia di 5 anni

augusta
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Triplice omicidio alla periferia di Roma.

È accaduto in via Montiglio, dove sono stati trovati padre, madre e figlia minorenne, di cinque anni, morti accoltellati.

Sul posto la polizia con la squadra mobile. Sono in corso accertamenti.

Dalle prime informazioni, sul posto c’era un altro minorenne ferito, attualmente in ospedale ma non in pericolo di vita, su cui sono in corso approfondimenti per stabilire il rapporto di parentela con le vittime ma al momento non sembrerebbe correlato al gesto omicidiario.

Le vittime sono originarie del Bangladesh e senza precedenti di polizia.

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