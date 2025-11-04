 Romano: "Sono terrorizzato, non merito l'avviso di garanzia"
Romano: “Sono terrorizzato, non merito neanche l’avviso di garanzia”

Le parole del coordinatore di Noi Moderati. Il video
la replica
di
1 min di lettura

PALERMO – “Ho letto la richiesta del pubblico ministero della misura cautelare. Sono terrorizzato, ho letto le fonti di prova che cita il pm: il mio nome è citato sempre indirettamente perchè non vi è alcuna conversazione tra me e altri indagati in questo procedimento. Queste fonti di prova non sarebbero sufficienti per iscrivere qualcuno nel registro degli indagati”.

Lo dice Saverio Romano, in un video, dopo la richiesta di arresto nei suoi confronti. “Hanno voluto fare diventare teatro mediatico ciò che riguarda intimamente le persone, le proprie famiglie, i propri affetti – aggiunge – Farò una conferenza stampa nei prossimi giorni dove daremo ogni spiegazione”.

