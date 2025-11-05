Romano: “Su di me un ‘orrore’ giudiziario, non c’entro nulla”

"Nessuna intercettazione"

PALERMO – “Ho letto su di me tante imprecisioni, cose non corrette, perché la procura di Palermo è incorsa non in un errore, ma in un orrore giudiziario”. Così Saverio Romano, deputato e coordinatore politico di Noi Moderati, per il quale la procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta su appalti truccati.

Romano: “Nessuna intercettazione su di me”

“Nel merito – ha assicurato Ronano – non c’è nulla riferito a me che possa essere reato, nessuna intercettazione o promessa. Alcune persone parlano di me. Io non c’entro nulla con questa indagine. È una vicenda inquietante”.

Per Romano, così come per gli altri indagati, la procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari, tuttavia per il parlamentare sarà necessario passare dall’autorizzazione della Camera.