Rometta, grave incidente stradale provoca file interminabili

Un camion si è ribaltato lungo la corsia.

ROMETTA – Un grave incidente stradale ha causato interminabili file lungo l’autostrada che collega Rometta a Milazzo oggi intorno alle 16. Un camion si è ribaltato lungo la corsia, disperdendo il materiale che trasportava e causando disagi significativi per i pendolari.

Il conducente del veicolo è stato prontamente trasferito all’ospedale Fogliani con il codice giallo a causa di traumi e contusioni lievi riportate nell’incidente. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente le sue condizioni per garantire una pronta guarigione.

A seguito dell’incidente, il tratto autostradale è stato interrotto per consentire le operazioni di recupero del veicolo ribaltato e del materiale disperso lungo il manto stradale. Gli operatori di emergenza sono intervenuti prontamente per rimuovere gli ostacoli e ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

Purtroppo, l’incidente ha creato una lunga coda di veicoli bloccati sulla strada, tra cui un’ambulanza di ritorno dal Policlinico, che trasportava un paziente in condizioni di urgenza. L’interruzione del traffico ha comportato ulteriori ritardi e disagi per i soccorsi e gli altri veicoli in transito.

Le autorità competenti stanno indagando sull’incidente per determinare le cause esatte e valutare eventuali responsabilità. Nel frattempo, si raccomanda a tutti i conducenti di utilizzare percorsi alternativi e di prestare attenzione durante il transito nella zona interessata, al fine di evitare ulteriori incidenti o rallentamenti.

Si consiglia inoltre di seguire i bollettini informativi sul traffico e di consultare le fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti sul ripristino della circolazione lungo il tratto autostradale tra Rometta e Milazzo.

La sicurezza stradale rimane una priorità assoluta e si auspica che gli interventi di recupero e ripristino possano essere completati nel minor tempo possibile, al fine di garantire un regolare flusso del traffico lungo l’autostrada interessata.