Tappa al Bar Vitelli

SAVOCA (MESSINA) – Ronaldo, il ‘Fenomeno’, è in Sicilia. L’ex attaccante della nazionale brasiliana ha fatto tappa al Bar Vitelli di Savoca, in provincia di Messina, meta gettonatissima dai turisti che vogliono ripercorrere i luoghi nei quali Francis Ford Coppola girò una delle scene più famose de Il Padrino.

Ronaldo: “Ti amo Italia”

L’arrivo di Ronaldo non è passato inosservato. L’ex calciatore è stato circondato da tanto affetto: in tanti gli hanno chiesto un selfie o un autografo. Affetto ricambiato da Ronaldo, che su Instagram ha postato una foto e due video con una frase eloquente: “Ti amo Italia”.