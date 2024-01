Era agli arresti per un furto

ROSOLINI (SIRACUSA) – Evade due volte nella stessa giornata dai domiciliari dove si trova per un furto commesso nel settembre del 2023 a Palermo. Ma entrambe le volte la donna, 27 anni, è riconosciuta e arrestata.

L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Rosolini, mentre la donna era in giro per la città del Siracusano. L’autorità giudiziaria ha disposto ancora per lei gli arresti domiciliari nella sua abitazione.

