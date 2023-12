Dal calcio a Scarface, sui social le passioni di Rosolino Celesia

Il ragazzo ucciso a Palermo aveva profili su Facebook e TikTok

PALERMO – Un profilo su Facebook, dove ha 1857 amici, e uno su TikTok con 2265 follower in cui appare ingrassato con i capelli cortissimi e con la barba molto lunga. Sono i profili social di Rosolino Celesia, Lino per gli amici, ucciso la notte scorsa a Palermo.

Video accompagnati da canzoni neomelodiche

Su Facebook le foto di quando calcava i campi di calcio, su TikTok video in cui appare ingrassato con i capelli cortissimi e con la barba molto lunga. I video spesso sono accompagnati con sottofondo di canzoni, molte neomelodiche napoletane, tra cui quella di Sfera Ebbasta, Calcolatrici, in cui è inserito un breve dialogo del film Scarface con Al Pacino in cui l’attore dice “tu ce le hai le palle?”. Sono numerosissimi i messaggi di cordoglio degli amici sotto ai post su TikTok, ma anche su Facebook.