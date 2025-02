Rottamazione quater, approvato emendamento al Milleproroghe: chi potrà beneficiarne

Sarà possibile solo per coloro che sono decaduti dal beneficio a causa di mancati pagamenti

ROMA – La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha dato il via libera a un emendamento al decreto Milleproroghe, che riapre così la possibilità di aderire alla “rottamazione quater”.

La rottamazione sarà possibile solo per coloro che sono decaduti dal beneficio a causa di pagamenti mancati o ritardati. Questo provvedimento avrà bisogno comunque ancora di ulteriori valutazioni economiche.

Cosa prevede la riapertura della rottamazione quater

L’emendamento, approvato nella serata di ieri, 12 febbraio, permetterebbe a chi ha perso il beneficio della “rottamazione quater” di rientrare nel piano di pagamento, purché non siano trascorsi oltre i termini stabiliti. I debitori che non hanno rispettato i pagamenti entro il 31 dicembre 2024 avranno tempo fino al 30 aprile 2025 per presentare la richiesta di riammissione. Le modalità specifiche saranno comunicate successivamente.

Come e quando pagare

Il pagamento delle somme, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo dal primo novembre 2023, può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure in massimo dieci rate consecutive, di pari ammontare (di cui le prime due il 31 luglio e 30 novembre 2025).

Tutti i bonus previsti nel 2025

Leggi le notizie dall’Italia e dal mondo