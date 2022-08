Ruba carrelli da un supermercato, arrestato un 40enne

L'uomo avrebbe anche violato l'obbligo di dimora nel Comune di Ragusa.

CATANIA – La Polizia di Stato ha arrestato un 40enne per violazione degli obblighi della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e furto aggravato.

Nel pomeriggio di ieri, personale delle Volanti in transito per via Acquicella Porto, riconosceva un noto soggetto pregiudicato, peraltro sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno presso il Comune di Ragusa.

L’uomo veniva sorpreso dagli Agenti in possesso di due carrelli appena asportati da un supermercato della zona.

Pertanto, si procedeva al suo arresto per furto aggravato e per la violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale e accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito.

Dei fatti veniva data notizia al P.M. di turno, che disponeva di associare l’uomo presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio di convalida previsto per la mattinata di domani.