Ruba due auto in poche ore tra Messina e Giarre, arrestato un 21enne

Inseguito e fermato dai carabinieri nel centro cittadino

GIARRE – I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno arrestato un ragazzo di 21 anni, residente in città, con l’accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, fermato alla guida di un’auto rubata poche ore prima a Messina, è stato bloccato dopo un inseguimento per le vie del centro.

I militari, impegnati in un servizio di perlustrazione intorno all’una di notte, hanno notato una piccola utilitaria di colore scuro compiere una manovra improvvisa nel tentativo di eludere il controllo. Dopo l’alt, il conducente ha accelerato bruscamente, dando il via a un inseguimento che si è concluso poco prima dell’immissione su Corso Messina, in una zona molto frequentata.

Individuato anche per un secondo furto a Giarre

Il giovane ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri. Nell’auto, risultata rubata a Messina la sera precedente, sono stati rinvenuti attrezzi compatibili con la forzatura delle serrature.

Poche ore dopo, un cittadino si è recato in caserma per denunciare il furto del proprio furgone, avvenuto poco prima della mezzanotte nei pressi della chiesa di San Camillo a Giarre.

Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, i carabinieri hanno riconosciuto lo stesso 21enne, con gli stessi abiti del fermo, mentre forzava lo sportello del mezzo dopo essere arrivato sul posto a bordo della stessa utilitaria scura.

Alla luce degli elementi raccolti, considerati gravi indizi di colpevolezza da verificare in sede processuale, il giovane è stato arrestato. L’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.