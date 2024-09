Rubano 6 barattoli di Nutella, sono prosciolti per la tenuità del fatto

A essere stati denunciati tre ragazzi di 18, 19 e 21 anni

PALERMO – Erano stati denunciati dopo che erano stati scoperti, il quattro aprile del 2020, mentre stavano rubando sei barattoli di Nutella in un supermercato di Erice nel trapanese.

Tre ragazzi di 18, 19 e 21 anni sono oggi stati prosciolti dal gip del tribunale per i minorenni di Palermo Nicola Aiello, per le tenuità del fatto. I tre erano entrati nel centro Conad Giaconia in via Marconi e avevano nascosti sotto i vestiti i barattoli della famosa crema al cacao.

Il furto non era passato inosservato ai dipendenti e all’addetto alla vigilanza. Erano stati bloccati ed erano intervenuti i carabinieri.