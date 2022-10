Russello: “La Sicilia è fuori dai radar dei grandi gruppi”

“Gli altri governi stanno aiutando le imprese, questo non sta accadendo in Italia“

PALERMO – “Mentre gli altri governi, penso ad esempio alla Germania, con un bilancio che consente spazi di manovra con la possibilità di indebitarsi, stanno aiutando le proprie imprese, questo purtroppo non sta accadendo ancora qui in Italia e, continuando così, noi imprenditori ci troveremo a competere con un gap importante. E presto ci sarà da gestire la cassa integrazione di massa”. Così Pino Russello, presidente di Sicindustria Palermo e industriale di peso nell’isola, in un un’intervista al blog di Giovanni Pepi.

“Se è così…” commenta l’attuale congiuntura economica. Riferendosi poi alla situazione in Sicilia Russello osserva: “Confermo che l’unica strada per creare lavoro si chiama impresa. Oggi Palermo, ma direi l’intera Sicilia, non è nei radar dei grandi gruppi di investimento e la spiegazione è sotto gli occhi. C’è un problema legato al sistema della formazione, alla burocrazia che dovrebbe accompagnare le imprese lungo il percorso di sostegno e invece finisce con il boicottarle, e alle aree industriali che dovrebbero essere culle dello sviluppo e che invece versano in uno stato di assoluto degrado”.

L’industriale sottolinea che “per attrarre eventuali investitori dall’estero bisogna prima precostituire le condizioni minime perché il nostro territorio abbia un minimo di appeal. Occorre partire dalla formazione dei giovani, in grado di soddisfare il fabbisogno di manodopera qualificata delle imprese”. Ed aggiunge che è necessario “costituire una task force regionale in grado di interagire e attrarre i grandi player globali”.

Per il presidente di Sicindustria la questione cruciale resta tuttavia quella legata alle infrastrutture per le quali occorrono “massicci investimenti, in grado di recuperare il gap che oggi caratterizza negativamente la Sicilia rispetto al resto del Paese”. Per quanto riguarda infine le risorse in arrivo legate ai fondi europei e del Pnrr Russello sottolinea che il problema dei mancati investimenti “non è mai stato legato alle risorse che, nell’Isola, sono sempre arrivate. Il problema è sempre stato determinato dalla mancanza di progettualità e di visione e alla capacità di spesa”.