Russo (FdI): “Al lavoro per raggiungere l’intesa con il centrodestra”

Avanzate le candidature di Di Chiara a Villabate, di Antonio Battaglia a Termini Imerese e Totò Monterosso per Carini

PALERMO – “Fratelli d’Italia, dopo l’ultimo tavolo provinciale, continua a lavorare affinché in tutti i Comuni della provincia di Palermo chiamati al voto si possa raggiungere la massima sinergia con l’intera coalizione di centrodestra, così da arrivare a candidature unitarie”.

Lo ha dichiarato il senatore Raoul Russo che, nel corso dell’incontro, ha ribadito di voler riproporre la candidature del del sindaco uscente di Villabate, Gaetano Di Chiara, e proposto per Termini Imerese la candidatura autorevole del senatore Antonio Battaglia. Nell’ambito di un ragionamento di coalizione, Russo ha, inoltre, messo a disposizione il nome di Totò Monterosso per il Comune di Carini, comune che ha egregiamente guidato in passato come sindaco.

“Auspichiamo – ha concluso Russo – che il centrodestra possa trovare una sintesi condivisa. Fratelli d’Italia prosegue il confronto con gli alleati per costruire un progetto solido e vincente sui territori”.