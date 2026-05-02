Russo e Varchi: “Terranova e Floridia violano le regole per la par condicio”

La sindaca e la senatrice hanno annunciato l'inaugurazione di un bastione in campagna elettorale

TERMINI IMERESE (PALERMO) – “In piena campagna elettorale il Sindaco di Termini Imerese, Terranova, ha annunciato – con due post separati – la inaugurazione del Bastione restaurato e il proprio comizio praticamente alla stessa ora e nello stesso luogo. La senatrice Barbara Floridia non è stata da meno, pubblicizzando lo stesso comizio e l’inaugurazione dell’opera in unico post”. Lo dichiarano Raoul Russo, senatore e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, e Carolina Varchi, deputato e componente dell’esecutivo nazionale di Fratelli d’Italia.

“Ora, entrambe in ragione del proprio ruolo, dovrebbero sapere che, durante la campagna elettorale, la legge n. 28 del 22 febbraio 2000 vieta di svolgere attività di comunicazione istituzionale che non siano strettamente indispensabili e comunque in forma impersonale, funzionali all’efficace assolvimento delle proprie funzioni – aggiungono i due componenti di FdI -. Eppure viene annunciata la riapertura del Bastione di San Giovanni, come se nulla fosse. Un comportamento che merita un approfondimento. Per questo motivo presenteremo una segnalazione alle autorità competenti”.

“Spiace constatare come il Movimento 5 Stelle dimostri di non conoscere nemmeno le più basilari norme che regolano la campagna elettorale, trasformando così un’inaugurazione dopo l’indizione dei comizi elettorali, accompagnata dalla presenza di figure politiche di rilievo, in un vero e proprio comizio pubblico, quando dovrebbe trattarsi di un evento di comunicazione istituzionale impersonale”, concludono Russo e Varchi.